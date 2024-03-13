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Muğla'da hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Muğla'da aranan 2 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlülerin toplamda 91 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda hakkında, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları başta olmak üzere 40 ayrı dosyada 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası hükümlüsü gözaltına alındı.

Ekipler bir başka operasyonda ise "fuhşa teşvik ve aracılık etme, dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 7 ayrı dosyada 39 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan hükümlüyü belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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