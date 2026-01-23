Haberler

'Sakaraltı Sakarüstü' sanal medya hesabına yönelik operasyon; 8 gözaltı

Muğla'da Cumhurbaşkanı ile kamu görevlilerine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan 'Sakaraltı Sakarüstü' sanal medya hesabına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 13 kişinin şikayeti üzerine başlatıldı.

MUĞLA'da, Cumhurbaşkanı ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

'Sakaraltı Sakarüstü' isimli sanal medya sayfası üzerinden Cumhurbaşkanı kamu görevlileri ve siyasilere hakaret edildiği gerekçesiyle 13 kişi şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, 19 Ocak sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile cep telefonuna el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.K.K., S.K., S.Ü.Ö., P.B., C.D., S.C.S., H.D. ve İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

