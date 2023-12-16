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Muğla'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devrildi: 1 Ölü

16 Aralık 2023 14:20 Güncelleme: 14:22 Abone Ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.