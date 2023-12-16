Muğla'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devrildi: 1 Ölü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şükrü Sarıkaya (58) idaresindeki 48 DC 752 plakalı hafriyat kamyonu, Turunç Mahallesi Dereözü mevkisinde uçuruma devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.
Sarıkaya'nın, içme suyu hattı çalışması için Elazığ'dan geldiği öğrenildi.