Muğla'da hafif ticari araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da hafif ticari araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da hafif ticari araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hafif ticari araçta yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hafif ticari araçta yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen hafif ticari aracı Marmaris-Datça kara yolu Armutalan Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta 13 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi, 12 can simidi ve hava pompası ele geçirildi.

Organizatörlük yaptığı öne sürülen sürücü Ü.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Kaçakçılık, Marmaris, Göçmen, Muğla, Güncel, Haberler

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