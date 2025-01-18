Muğla'da Gümrük Kaçağı 346 Şişe Parfüm Ele Geçirildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 40 bin lira olan 346 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 346 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile jandarma ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda M.U'ya ait kargo kolilerinde arama yaptı.
Piyasa değeri bir milyon 40 bin lira olduğu belirtilen 346 gümrük kaçağı muhtelif markalarda parfüm yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.