Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan E.A. isimli zanlı tutuklandı. Şüpheli, 28'i çocuk 60 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.A, sağlık kontrolünün ardından Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Leylek Koyu mevkisinde 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
