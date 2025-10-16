Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Yapılan İddiasıyla İki Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma, durdurduğu araçta 27 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk etti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İzzettinköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince durdurulan araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Ö.A. ile yabancı uyruklu S.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
