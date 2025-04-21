Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Tutuklama
Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Operasyon, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Bodrum, Marmaris, Fethiye ilçelerinde yapılan operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel