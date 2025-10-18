Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri Muğla'ya getirip, konaklama imkanı sağlayıp, ardından da botlarla Yunanistan ve İtalya adalarına gönderdikleri tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 14 Ekim'de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum merkezli Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de şüphelilerin kaldıkları adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda yat işletmecisi, kaptan, muhasebeci, şoför ve kantin işletmecisi gibi farklı meslek gruplarından toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 dürbün, 5 gram kenevir, 1 gece görüşlü dürbün, 1 tekne motoru, 2 kameralı dron, 2 uydu telefonu, 1 telsiz, 10 adet yabancı ülkelere ait tekne bayrağı, 20 can yeleği, 4 akü ve 50 litre mazot ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö., U.Z., İ.K., S.Ş., G.G., U.D., E.E., B.Y., A.Ş., M.Ş., H.Ş., D.A. ve A. A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, söz konusu operasyonunu geçtiğimiz günlerde yine göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 3 teknenin ele geçirildiği, örgüt yöneticisi, üyesi ve yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla bağlantılı olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),