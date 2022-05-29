Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 5 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, B.G, H.Ş.K, S.Ç. ile A.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Karadere Mahallesi sahilinden bir grup düzensiz göçmenin tekneyle çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede, 35 Afganistan uyruklu yakalanmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer Jandarma Hisarcık Muğla Güncel Haberler

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