Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden Ç.A, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen S.G, B.M. ile B.A.G. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Boğaziçi Mahallesi Gemilege koyu ile Yediburunlar mevkisinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 237 düzensiz göçmen 26 Mayıs'ta yakalanmış, kaçak geçişe aracılık ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel