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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 kişi tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kullanılan araçlara el konuldu ve 12 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 minibüs, 2 kamyonet, otomobil ve motosiklete el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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