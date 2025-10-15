Haberler

Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Jandarma, 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kentte dün 47 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden yabancı uyruklu K.R. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Boğaziçi Mahallesi'nde 41, Karadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da 6 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla N.C. ve K.R. gözaltına alınmıştı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
