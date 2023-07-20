Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen Yakalandı, Organizatör Tutuklandı

Aydın Muğla Karayolu üzerinde kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde 6 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör İ.Ç. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama noktasında yapılan denetimlerde durdurulan bir araç içerisinde 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından 6 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör İ.Ç. yakalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç sürücüsü İ.Ç isimli şahıs ve 6 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler tarafından gerekli işlemlerin yapılmasından sonra 6 düzensiz göçmenlerin alınan ifadelerinde yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak için Muğla'ya geldiklerini araç sürücüsü olan şahsa kendilerini Marmaris ilçesine bırakması için para ödediklerini söyledi. Gözaltına alınan İ.Ç. isimli organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MUĞLA