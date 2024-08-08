Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Kişi Gözaltına Alındı

MUĞLA'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2-4 Ağustos tarihlerinde Bodrum, Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kamyonet ile 7 otomobil ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen araçların sürücülerine 57 bin 951 lira ceza uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.