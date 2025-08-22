Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Muğla'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alınırken, 2 araca el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 organizatör yakalandı. Olayla ilgili yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 2 araca el konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 10'u da tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
