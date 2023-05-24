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Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince 21 Mayıs'ta yelkenli teknede 83 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan Rus uyruklu iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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