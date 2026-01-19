Haberler

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Jandarma tarafından yakalanan 17 düzensiz göçmen ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.D, S.E. ile K.Ö. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Karadere Mahallesi Gavurağlı mevkisindeki ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Düzensiz göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
