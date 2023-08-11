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Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halinde olan gezi teknesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliye edildi. Yaralı vatandaş, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fethiye Muğla Güncel Haberler

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