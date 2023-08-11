Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halinde olan gezi teknesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliye edildi. Yaralı vatandaş, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.