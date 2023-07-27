Muğla'da Gezi Teknesi ve Motor Yat Kazalarında Yaralananlar Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde gezi teknesi ve motor yatta yaralanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Olaylarda yaralananlar, Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya getirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde gezi teknesinde ve motor yatta yaralanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde, Bodrum ilçesinde ise motor yatta yaralanan vatandaşların yardım çağrısına üzerin Sahil Güvenlik tarafından kurtarma botu sevk edildi.

Her iki olayda yaralanan vatandaşlar Sahil Güvenlik botlarına alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA