Muğla'da Genç Kızın Cinayetiyle İlgili Sanıkların Yargılanması Başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı işletmede öldürülen ve cesedi işletmenin bahçesindeki suni gölete atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetinde sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kardeşinin tedavi parasını kazanmak için Konya'dan Muğla'nın Milas ilçesine gelen ve bir eğlence mekanında şarkı söyleyen Zehra Bayır, 24 Temmuz'da çalıştığı eğlence mekanı sahibi ile para meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesinin ardından cesedi işletmenin bahçesindeki yapay gölete atıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın ölü bulunmasının ardından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde üç kişi tutuklandı, üç kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zehra Bayır'ın ölümü ile ilgili olarak İlimder İ., Ömer İ. ve Ünal K. 'Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' iddiası ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatice K., Taner K. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', Ahmet G. isimli şüpheli ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçuna yardım etme' iddiası ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zehra Bayır'ın öldürülmesi ile ilgili hazırlanan fezleke Bodrum Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Fezlekede Zehra Bayır'ın 24 Temmuz tarihinde gece saat 03.43 ila 15.45 saatleri arasında öldüğü, şüphelilerin kullanımlarında olduğu değerlendirilen araçlara ait plaka tanıma sistemi (PTS) ve şüphelilerin olay saatinde bulundukları yeri gösteren baz bilgilerini de gösteren HTS kayıtlarının mevcut olduğu ve dosyaya işlendi.

Olayın ilk duruşması, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatlar ile sanıkların yakınları katıldı. Sanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşma tanık Buse G., ardından taraf avukatların dinlenmesiyle sürdü. Duruşmada avukatlar arasında zaman zaman tartışma çıktı. Sanık avukatları, soruşturmanın hem kolluk hem de adli yönden doğru yürütülmediğini belirterek tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Dosyada adı geçen tanıkların dinlenmesi için duruşma 5 Ekim tarihine ertelenirken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. - MUĞLA