Muğla'da Gelinini Öldüren ve Cesedini Yakarak Kaçan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gelini Hatice Ö'yü (42) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık K.Ö. (72) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gelini Hatice Ö'yü (42) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık K.Ö. (72) hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Hatice Ö'nün vücudunun farklı bölgelerinden av tüfeği saçma taneleriyle yaralandığı belirtildi.
Yaraların ayrı ayrı ve birlikte ölüm oluşturacak nitelikte oldukları vurgulanan iddianamede, silah atışlarının 2-4 metre mesafesinden yapıldığının değerlendirildiği aktarıldı.
Mevcut bulgularla kişinin ölüm sonrası yakılmış olduğunun da tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Olay
K.Ö, 25 Nisan'da Atlıdere Mahallesi'ndeki ahırda av tüfeğiyle ateş açtığı gelini Hatice Ö'yü öldürmüştü. Gelininin cesedini benzin döküp yakarak ormana kaçan kayınpeder, jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden K.Ö, cinayeti nasıl işlediğini anlatmıştı.