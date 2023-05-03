Muğla'da gelinini ahırda tüfekle vurarak öldüren kayınpeder suçunu itiraf etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini ahırda av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kayınpeder, gelinini, oğluyla aralarını bozduğu gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan K.Ö, savcılıktaki ifadesinde, oğluyla arasındaki husumetin gelini Hatice Ö'den kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, bu nedenle gelinine öfkeli olduğunu anlattı.

Oğlunun Ramazan Bayramı'nda da kendisini ziyaret etmediğini, bayramdan önce gelinini öldürmek istediğini eşine söylediğini ileri süren K.Ö, ifadesinde şunları kaydetti:

"Eşim felçli ve güçlükle hareket eder. Bana 'Sakın böyle bir şey yapma' diye karşı çıktı. Ancak 3 ay önce plastik kelepçe ve bıçak aldım. Hazırlık yaptım. Gelinim her gün belli saatlerde hayvanlara bakmak için ahıra gider. Olay günü ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp ahıra girerek sırtına ateş ettim. Can çekiştiğini gördüm. Üzerine benzin döktüğümde hareketsizdi. Ateş atıp kaçtım. Benzin dökmeyi düşünmemiştim. Neden öyle yaptığımı bilemiyorum. Oğlumla bize gelip gitmedikleri için bu cinayeti işledim. Pişmanım. Gelinimi öldürdükten sonra kendimi kelepçe ve iple asarak öldürmek istedim. Ancak jandarmalar beni yakaladı."

Olay

Zanlı K.Ö, 25 Nisan'da ilçedeki ahırda av tüfeğiyle ateş açtığı gelini Hatice Ö'yü öldürmüştü. Gelinini benzin döküp yakarak ormana kaçtığı ileri sürülen kayınpeder, jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.