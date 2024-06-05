Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz çalıştırılan kadınlar kurtarıldı ve çok sayıda silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Muğla'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt içi ve dışından getirilen kadınları izinsiz çalıştırdıkları tespit edilenlerle ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından Ortaca ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 8 kadın da kurtarıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 fişek, 4 bıçak, 3 pasaport, 2 hesap çizelgesi defteri, 17 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Muğla İnsan Hakları Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title