Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İskele Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen iki şüpheliye idari para cezası kesildi. Kadının erkek arkadaşı hakkında da fuhuş için yer temin ettiği iddiasıyla adli işlem yapıldı. AA / Sebiha Arslan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Datça Muğla Güncel Haberler

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