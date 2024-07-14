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Muğla'da freni patlayan tur midibüsü 3 araca çarptı: Karı koca hayatını kaybetti

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Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan midibüsün 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Mehmet Doğu (65) ile eşi Necla Doğu'nun (57) Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Doğu ailesinin cenazeleri, memleketleri Denizli'ye getirildi.

Çiftin cenazesi ilkindi vakti Hacıeyüplü Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Dün, Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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