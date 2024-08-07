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Muğla'da freni boşalan tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 3 ölü

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Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma sonucunda otobüsün sahibi tutuklandı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda; ölen şoför Mehmet Doğu ve otobüsün sahibi Hüseyin Kafacı'nın (62) asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporda; aracın fren balatalarının yandığı, kazanın fren sisteminden kaynaklandığı bilgisi yer aldı. Rapor üzerine gözaltına alınan Kafacı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, 13 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den gezi için Muğla'ya hareket eden Mehmet Doğu yönetimindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptı. Kazada Melisa Gültekin yaşamını yitirdi, 2'si ağır 34 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Şoför Mehmet Doğu ile eşi Necla Doğu da tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğu çiftinin ölümüyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU BELİRLENDİ; TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; 2 makine mühendisi ve 1 elektronik mühendisinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyetin inceleme raporu doğrultusunda ölen şoför Mehmet Doğu ve otobüsün sahibi Hüseyin Kafacı'nın asli kusurlu olduğuna yer verildi. Raporda; aracın fren balatalarının yandığı, kazanın fren sisteminden kaynaklandığı, arızayı anlamış olmasına Mehmet Doğu'nun aracı riskli yolda sürmeye devam ettiği, otobüs sahibi Hüseyin Kafacı'nın ise aracın bakım ve onarımını yaptırmadığı için asli kusurlu olduğuna yer verildi. Savcılığın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Kafacı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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