Muğla'da fotokapana yakalanan boz ayı ve yavruları
Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana boz ayı ve 3 yavrusu yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele amacıyla yerleştirilen fotokapanda, anne boz ayı ve yavrularının görüntüleri yer aldı.
Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.
Fotokapanlardan biri boz ayı ailesini görüntüledi.
Görüntüde anne boz ayının ve 3 yavrusuyla yürümesi yer aldı.