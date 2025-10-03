Muğla'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oluyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle Ula, Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinin yağışlardan etkilendiği belirtilerek, "Mevcut hava koşulları nedeniyle yol ve ev bahçelerinin suyla dolması gibi durumlar yaşanmaktadır. Şu ana kadar 109 ihbar bildirilmiştir" denildi. Açıklamada, gece saatlerinden itibaren teyakkuzda bekleyen AFAD, itfaiye, MUSKİ, Devlet Su İşleri, Karayolları ve ADM Elektrik ekiplerinin, 118 araç, 231 personel, 2 bot, 15 jeneratör, 6 dalgıç pompa, 29 motopomp ve 8 vidanjör ile müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Valilik açıklamasında, "An itibariyle ilimizde yağışlar sebebiyle mahsur kalma veya yaralanma ihbarı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,