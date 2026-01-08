Haberler

Muğla'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde etkili fırtına ve gök gürültülü sağanak, denizde ve karada ciddi zararlara yol açtı. Yelkenliler su aldı, feribot seferleri iptal edildi ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, denizde olumsuzluklara yol açtı.

Fırtına nedeniyle Torba sahilinde yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli, su alarak büyük kısmı suya gömüldü. Bitez sahilinde de 6 metre uzunluğundaki yelkenli karaya sürüklendi. Ortakent Mahallesi'nde 5 metre uzunluğundaki kayık battı.

Yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı iptal edildi. Dalgalar sahildeki bazı iskelelere zarar verdi. İlçede fırtına etkisini sürdürüyor.

Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri sağanakta yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin saçaklarının altına girip yağıştan korunmaya çalıştı. TOKİ Mahallesi'nde bazı logarlar taştı.

İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Fethiye ilçesinde de etkili olan kuvvetli yağış ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve rüzgara trafikte yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışla beraber rüzgarın da etkisini arttırması nedeniyle bazı telefon direkleri ve ağaçlar devrildi.

Park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar, otomobillere hasar verdi. Rüzgar nedeniyle sahil bandındaki işletmeler de zarar gördü.

