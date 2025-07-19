Muğla'da Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti nedeniyle kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari H.Ç, jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Ören Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.Ç, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.