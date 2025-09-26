Haberler

Muğla'da Firari Terörist Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

"Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.