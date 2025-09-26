Muğla'da Firari Terörist Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.