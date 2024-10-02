Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Muğla'da jandarma, yol kontrolleri sırasında 'yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakaladı. N.A. ve M.B., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'da jandarmanın yol kontrollerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Ortaca ilçelerinde yaptıkları rutin yol kontrollerinde, N.A. ve M.B'nin haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıklarını belirledi.
"Yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 2 ay ve 12 yıl hüküm giydikleri anlaşılan N.A. ve M.B. gözaltına alındı.
Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.