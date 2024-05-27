Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde iken araç kullanma, hakaret, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 11 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.