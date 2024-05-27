Üye Girişi
Haberler

Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde iken araç kullanma, hakaret, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 11 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yatağan Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Bakmadan Geçme

Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İsrail Mısır savaş mı çıktı? İsrail Mısır son durum ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı? Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926 Muslera şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Muslera podyum müziği ne? #127942 #127926 Berkan Kutlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Berkan Kutlu podyum müziği ne? #127942 #127926 Torreira şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Torreira podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Barış Alper Yılmaz şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Barış Alper Yılmaz podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek? Simge var mı? #127926 #127942
Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title