Muğla'da firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.