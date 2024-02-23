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Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, "çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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