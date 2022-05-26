Muğla'da firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da firari hükümlü yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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