Muğla'da firari hükümlü yakalandı - Haberler

Muğla'da firari hükümlü yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel