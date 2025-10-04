Fethiye'de Filistinli Çocuklar İçin Çiz Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.

Çocuklar yerlere konulan tuvale, Gazze'ye destek mesajları resmetti.

Ayrıca çocukların yüzlerine Filistin ve Türk bayrakları çizilerek, pamuk şeker hediye edildi.

Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Yetim Vakfı gönüllüsü Asım Aktürk, Türkiye genelinde 81 ilde etkinliğin yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızın bu zulmü tanımaları, Filistinli çocuklarla empati yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. Dünyanın neresinde zulüm varsa, bu toprakların çocuklarının zulmün karşısında durmasını hedefliyoruz." dedi.