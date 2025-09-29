Muğla'da Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması

Muğla'da, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'e destek sloganları attı.

Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, zulme karşı direnen, Gazze'deki çocuklara sağlıklı gıda götüren tüm direnişçilere selam gönderdiklerini söyledi.

Gazze'de insanlığın bittiğine, zulüm ve soykırım olduğuna dikkati çeken Akbıyık, insanların ve çocukların açlıktan öldüğünü, sağlık hizmetlerine ulaşılamadığını ve musluklardan zehir aktığını dile getirdi.

Akbıyık, Gazze'nin her karış toprağının yüz binlerce Gazzeli'nin kanıyla sulandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gazze'de sadece Gazzeliler ölmüyor, insanlık ölüyor. Tüm insanlığa karşı bir zulüm, bir soykırım var. En büyük dileğimiz bu zulmün, soykırımın bir an önce bitmesidir. Türk milleti olarak tarihte her zaman mazlumun yanında olduk. Türkiye Cumhuriyeti bugün mazlum milletlerin umudu olmuştur. Gazze'ye en fazla yardım Türkiye Cumhuriyeti'nden gidiyor. Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz. Her şeyimizle Sumud Filosu'nun, Gazze'nin yanındayız. Gazze özgür olana kadar, Filistin özgür olana kadar hep beraber her şeyimizle mücadele edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Filistin halkının yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmediğini, onurunu, varlığını korumak için mücadele ettiğini, savaştığını ifade etti.

Sumud Filosu'nun bu direnişin denizlere yansıyan sembolü olduğuna işaret eden Aras, bunun sadece dayanışma göstergesi değil bir eylem yolu olduğunu kaydetti.

Filistin Destek Platformu İl Başkanı Emre Çay ise Filistin davasının basit bir toprak veya siyasi anlaşmazlık olmadığını, vatansızlaştırılmaya çalışan bir halkın kimlik mücadelesi ve sürgün edilen çocukların evlerine dönüş özlemi olduğunu aktardı.

Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Hukuk Sorumlusu Ayşegül Mungan da Sumud Filosu'nda Muğla'yı temsilen yer alan Ayçin Kantoğlu'nun cesaretinin sadece Muğla halkı için değil tüm Türkiye için onur vesilesi olduğunu söyledi.

"Bizler denizde, sizler karada aynı gemide yol alıyoruz"

Programa Sumud Filosu'ndan görüntülü bağlanan Kantoğlu ise Gazze yakınlarında olduklarını, bir aksilik olmazsa 3-4 gün içinde Gazze kıyılarında olmayı ümit ettiklerini söyledi.

Heyecanlı ve umutlu olduklarını anlatan Kantoğlu, "Bu şiddet içermeyen bir sivil inisiyatif eylemidir. Allah nasip ederse kısa bir süre sonra insani bir koridor açmak için Gazze kıyılarında olacağız. Filistinli kardeşlerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bizler denizde, sizler karada inanıyorum ki aynı güvertede olmasak da aynı gemide yol alıyoruz." diye konuştu.

Program, gazeteci Deniz Uğur ve Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Başkanı Fatih Tuğra Doruk'un görüntülü mesajlarıyla sona erdi.