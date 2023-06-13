Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi ve 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı

Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi ile 2 organizatör şüphelisi yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken polis ve Sahil Güvenlik'in ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

MUĞLA'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi ile 2 organizatör şüphelisi yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken polis ve Sahil Güvenlik'in ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 6 kişinin içinde bulunduğu teknenin Ortaca ilçesi Sarıgerme açıklarında olduğunu belirledi. Bunu üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon başlatıldı. Tekne uluslararası deniz sınırına ulaşmadan saat 02.00 sıralarında durduruldu. Aralarında meslekten ihraç edilen aralarında eski asker, polis ve öğretmenin de olduğu 6 şüpheliyle teknede bulunan 2 organizatör gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.