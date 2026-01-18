Haberler

Muğla'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı. Emniyet ekipleri, gerçekleştirilen operasyonla H.K. ve Ş.K.'yı gözaltına alarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. Fethiye'de, Ş.K. ise Ortaca ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
