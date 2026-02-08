Haberler

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan eski emniyet müdürü Y.S, Muğla'da trafik denetimi sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Y.S'nin kentte olduğunu belirledi.

Hükümlü, Ula Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı.

Eski emniyet müdürü hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı

Nasiplerini denizde ararken bakın ne buldular?
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı