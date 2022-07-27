Muğla'da FETÖ hükümlüsü evin içindeki sığınakta yakalandı Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evin içine saklanmak için özel yapılmış sığınakta yakalandı. Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evin içine saklanmak için özel yapılmış sığınakta yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hüküm giyen B.Ö'nün ilçede olduğunu belirledi. B.Ö'nün, Beçin Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada hükümlü, evin içinde saklanmak için özel olarak yapılmış sığınakta yakalandı. Evde ve sığınakta yapılan aramada, suç unsuru taşıyan dokümanlar ele geçirildi. B.Ö, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Volkan Yıldız Milas Muğla Güncel Haberler

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