Muğla'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan zanlı cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
JASAT ekiplerinin ilçede belirlenen bir otele düzenlediği operasyonda, hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan E.Ö başkasına ait kimlikle yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel