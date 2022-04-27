Muğla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Muğla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Bodrum-Milas kara yolu Kemikler Mahallesi mevkiinde bulunan, bir şirkete ait fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığı ileri sürüldü.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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