Muğla'da 'Eylül Işığı' Resim Sergisi Açıldı

Muğla'da, "32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği" etkinlikleri kapsamında Ressam Müfit Karzek'in "Eylül Işığı" isimli resim sergisi açıldı.

Sergi, tarihi Sekibaşı Hamamı'nda Neyzen Mustafa Kemal Güngör'ün ney dinletisi eşliğinde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ressam Müfit Karzek'in Muğla'da olmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu, kendine has tekniğiyle hem estetik hem de simgesel bir değer sunduğunu söyledi.

Ressam Müfit Karzek ise Muğla'nın, Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir kent olduğunu dile getirdi.

Tüm canlıların bir döngü içerisinde olduğunu belirten Karzek, "Zeytin ağaçları da bu döngünün en güçlü sembollerinden biri oldu ve benim resimlerimin ana teması haline geldi. Bugün burada eserlerimi sizlerle paylaşmak benim için büyük mutluluk." dedi.

Başkan Aras, Ressam Müfit Karzek'e zeytin temalı çocuk kitabını armağan etti.

"Eylül Işığı" Resim Sergisi, iki hafta boyunca Sekibaşı Hamamı'nda ziyaret edilebilecek.