Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Zorlar Mahallesi Okul Sokak'ta iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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