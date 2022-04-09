Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı - Haberler

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Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekibi, Karagedik Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

Evin banyosuna gizlenen yılan itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu dışarı çıkarıldı.

Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

AA / Durmuş Genç - Güncel

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