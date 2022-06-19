Son dakika haber! Evde çıkan yangında engelli kişi öldü Son dakika haberleri... Muğla'nın Ortaca ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hayatını kaybetti. Muğla'nın Ortaca ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hayatını kaybetti. Çaylı Mahallesi 409 Sokak'taki evde yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, engelli olduğu öğrenilen Mehmet Ali Çabuk'un (53) cesedi bulundu. Çabuk'un dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangının elektrik aksamından çıktığını belirledi. AA / Durmuş Genç - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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