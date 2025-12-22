Muğla'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'ndeki evde 3 gün önce çıkan yangında dumandan etkilenen 92 yaşındaki Nuriye Şahin, tedaviye alındı. Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şahin'in cenazesi, Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi Dereboğaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'nde müstakil evde 19 Aralık'ta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekibince söndürülen yangında dumandan etkilenen Nuriye Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel